Mentre i miliardari e le agenzie spaziali progettano di colonizzare la Luna e Marte, paradossalmente la salute sessuale e riproduttiva degli astronauti e delle astronaute resta un tema quasi inesplorato, scrive Libération. Sappiamo dagli esperimenti sugli animali che una gravidanza in orbita è molto difficile e rischiosa a causa dell’assenza di gravità e delle radiazioni, che possono alterare il dna, favorire malformazioni e causare aborti. Avere rapporti sessuali inoltre è complicato: in assenza di peso se un corpo preme contro un altro, entrambe rimbalzano in direzioni opposte. A questo si aggiunge la mancanza di intimità e la diversa circolazione sanguigna che può, per esempio, rendere dolorosa l’erezione, perché il sangue può ristagnare nel pene. ◆