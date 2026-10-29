La camminata, la corsa o la pedalata in montagna richiedono uno sforzo maggiore perché l’apparato respiratorio e il sistema cardiocircolatorio lavorano con una minore quantità di ossigeno. Fare esercizio fisico in questa condizione, nota come ipossia ipobarica, può migliorare la risposta del corpo allo sforzo, scrive El País. Un’esposizione graduale ad altitudini moderate, tra i mille e i 2.500 metri, combinata a un’attività fisica adeguata al proprio organismo, può potenziare gli effetti benefici dello sport. È importante però salire gradualmente, mantenersi idratati, cominciare a ritmo lento e prestare attenzione a eventuali sintomi di malessere. ◆