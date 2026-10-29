Il 24 ottobre centinaia di migliaia di persone hanno manifestato nuovamente in tutta la Francia per difendere il potere d’acquisto e chiedere migliori servizi pubblici. Secondo il sindaco socialista di Parigi, Emmanuel Grégoire, nella capitale la manifestazione si è svolta in condizioni “generalmente pacifiche”. Intanto, nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, il senato ha approvato il disegno di legge “Riparazione dei danni derivanti da atti vandalici commessi in spazi pubblici”, che è stato inasprito rispetto al testo iniziale, prevedendo numerose misure di sicurezza oltre alla “solidarietà” finanziaria dei responsabili di saccheggi. Tra l’altro, secondo Le Monde, in base alle nuove norme un’autorità (per esempio l’ufficio della polizia contro i crimini informatici) potrebbe chiedere a un sito, a un social network o a un provider di rimuovere entro ventiquattr’ore qualsiasi contenuto che inciti alla violenza o che possa “turbare gravemente l’ordine pubblico”. ◆