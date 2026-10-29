Fronte bassa, arcata sopraccigliare pronunciata, zigomi piatti e orbite rettangolari. È il volto dell’homo di Denisova (nell’immagine) ricostruito a partire da venti fossili risalenti ad almeno 130mila anni fa scoperti in Cina. Come spiega Nature, la morfologia dei frammenti rivela un mosaico di tratti unici e caratteristiche condivise con l’Homo erectus e i neandertal. Serviranno altri fossili per completare l’identikit: un campione così ridotto rischia di sottostimare la diversità anatomica dei denisoviani.