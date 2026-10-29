Secondo uno studio condotto dall’università di Sydney, in Australia, su più di 10mila persone, un quarto dei casi di depressione potrebbe essere collegato a uno squilibrio del ritmo circadiano, scrive New Scientist. Il 23 per cento dei partecipanti presentava almeno tre segnali di bioritmi disregolati, tra cui stanchezza al risveglio, tendenza ad addormentarsi tardi e variazioni stagionali dell’umore. Al fenomeno contribuirebbero fattori genetici e una scarsa esposizione alla luce del sole.
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati