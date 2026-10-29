Non è vero che i bambini sono più creativi degli adulti, hanno solo meno ansia. Uno studio condotto su 92 bambini e 70 adulti, pubblicato su Plos One, ha valutato la creatività in compiti di pensiero divergente e disegno. Gli adulti hanno superato i piccoli per originalità ed efficacia, come nell’inventare usi per una lattina o nel disegnare animali fantastici. Quasi l’80 per cento degli adulti era convinto del contrario, ma i bambini hanno mostrato più motivazione e fiducia. Più che una maggiore fantasia, il loro vantaggio sembra essere l’assenza di ansia da prestazione.