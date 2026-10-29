L’Unione europea vuole introdurre una serie di misure per ridurre le importazione dalla Cina in settori come la chimica, l’arredamento e la meccanica. Come scrive Bloomberg, il provvedimento potrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2027 e consistere in dazi e tetti alle importazioni. In questo modo Bruxelles replicherebbe in vari settori il modello adottato nell’industria automobilistica, per la quale è stato deciso un tetto di 350mila vetture ibride all’anno importate dalla Cina. L’obiettivo della Commissione europea è ridurre il più possibile il pesante deficit commerciale con il paese asiatico, che nel 2025 ha raggiunto la cifra record 360 miliardi di euro, senza subire rappresaglie da Pechino.
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 102. Compra questo numero | Abbonati