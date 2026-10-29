“Per far fronte alla carenza cronica di personale medico nel paese, un ospedale della Samsung a Seoul introdurrà robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale nelle sale operatorie per assistere i chirurghi”, scrive il JoongAng Daily. A settembre la struttura ha tenuto la prima simulazione pubblica di un’operazione e assicura che nel 95 per cento dei casi il robot esegue con successo i comandi vocali in coreano e in inglese. In caso di comandi ambigui, chiederà conferma al medico prima di agire. Il governo di Seoul ha previsto di investire dal 2025 al 2029 13,8 miliardi di won (otto milioni di euro) per la ricerca e lo sviluppo di questi robot, per tenere il passo con l’intensificarsi della concorrenza globale nel settore.