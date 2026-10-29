Il 28 ottobre due treni in viaggio da Madrid a Siviglia si sono scontrati vicino a Urda, nella provincia di Toledo. La collisione ha causato almeno 68 morti tra i 544 passeggeri a bordo. Secondo la ricostruzione del País, alcuni treni erano stati fermati nella zona per un problema tecnico. Quando è stato impartito il comando di ripartire, uno dei convogli è rimasto fermo, ostruendo i binari: un operatore del centro di controllo di Atocha ha però erroneamente dato l’ordine a un altro treno di proseguire nonostante il semaforo rosso. Il sindacato spagnolo dei macchinisti ferroviari ha confermato lo sciopero del 29 ottobre, indetto due settimane prima, per chiedere nuove regole di sicurezza, assunzione di nuovi macchinisti e maggior affidabilità del materiale rotabile.