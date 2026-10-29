◆ Tolosa, nel sudovest della Francia, è soprannominata la ville rose (la città rosa) per il colore delle tegole di terracotta che coprono i suoi tetti. Il fiume Garonna attraversa il centro della città, lungo il percorso dai Pirenei alla sua foce vicino a Bordeaux. È attraversato da diversi ponti, alcuni dei quali collegano il centro all’Île du Ramier, un gruppo di isole fluviali su cui spicca l’ovale bianco dello stadio municipale.

Altri elementi visibili dallo spazio sono i canali di Brienne, del Midi e della Garonna, la stazione ferroviaria di Matabiau (nella parte alta dell’immagine) e i viali alberati intorno all’università, una delle più antiche d’Europa, vicino al giardino del Grand rond.