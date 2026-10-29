◆ Tolosa, nel sudovest della Francia, è soprannominata la ville rose (la città rosa) per il colore delle tegole di terracotta che coprono i suoi tetti. Il fiume Garonna attraversa il centro della città, lungo il percorso dai Pirenei alla sua foce vicino a Bordeaux. È attraversato da diversi ponti, alcuni dei quali collegano il centro all’Île du Ramier, un gruppo di isole fluviali su cui spicca l’ovale bianco dello stadio municipale.
Altri elementi visibili dallo spazio sono i canali di Brienne, del Midi e della Garonna, la stazione ferroviaria di Matabiau (nella parte alta dell’immagine) e i viali alberati intorno all’università, una delle più antiche d’Europa, vicino al giardino del Grand rond.
Anche se nel centro storico dominano i tetti rossi, vicino alla stazione è visibile un grande spazio rettangolare grigio: il cimitero di Terre cabade. Nell’angolo in alto a sinistra dell’immagine si distinguono il centro congressi e i giardini giapponesi.
Questa immagine è stata realizzata da uno dei due satelliti della missione Pleiades Neo, in orbita dal 2021, capaci di una risoluzione fino a 30 centimetri.–Esa
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 107. Compra questo numero | Abbonati