- Se hai la tosse resta a casa.
- Per uscire dalle situazioni imbarazzanti, un colpetto di tosse fa miracoli.
- Tossire in un luogo pubblico va bene, scatarrare no.
- Hai finito un barattolo di miele per calmare la gola. Cosa sei, una giraffa?
- La tosse di notte è fastidiosa per te e insopportabile per chi ti dorme accanto.
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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati