  1. Se hai la tosse resta a casa.
  2. Per uscire dalle situazioni imbarazzanti, un colpetto di tosse fa miracoli.
  3. Tossire in un luogo pubblico va bene, scatarrare no.
  4. Hai finito un barattolo di miele per calmare la gola. Cosa sei, una giraffa?
  5. La tosse di notte è fastidiosa per te e insopportabile per chi ti dorme accanto.

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Questo articolo è uscito sul numero 1689 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati