“Dopo dieci mesi in esilio e vari tentativi falliti, il 25 ottobre la leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la pace María Corina Machado (nella foto) è tornata a sorpresa in Venezuela partecipando alla messa domenicale nella basilica di Santa Rosa, a Barquisimeto, circa quattrocento chilometri a ovest della capitale”, scrive Caracas Chronicles. Lo stesso giorno il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha reso noto sui social media che il rientro di Machado in Venezuela è “il risultato diretto del processo di conciliazione guidato da Washington”. Il 27 ottobre la portavoce di Machado ha annunciato che la leader dell’opposizione è disponibile a incontrare la presidente ad interim Delcy Rodríguez – che ha definito il suo ritorno uno “spettacolo inutile e poco serio” – e ha aggiunto che il rientro nel paese “risponde a un processo di transizione democratica che richiede la partecipazione di tutte le parti e da cui Machado non può essere esclusa”. ◆