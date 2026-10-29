La casa automobilistica tedesca Audi ha intenzione di aprire un impianto nello stato della Georgia, proprio mentre negli Stati Uniti è in corso la campagna elettorale per il voto di metà mandato. Il problema è che l’amministratore delegato Gernot Döllner (nella foto) ha annunciato il progetto intervenendo di persona, il 24 ottobre, a un comizio elettorale del presidente Donald Trump. Lo ha fatto, scrive Die Tageszeitung, mentre in Germania le fabbriche di auto rischiano di chiudere e per di più in casa di un leader politico, Trump, che ha inflitto pesanti dazi all’industria europea e soprattutto non ha mai nascosto di odiare l’Europa e di voler affossare l’Unione europea. ◆