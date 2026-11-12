L’ex parlamentare di Macao Au Kam San ( nella foto ), attivista per la democrazia nell’ex colonia portoghese passata alla Cina nel 1999, trascorrerà i prossimi dodici anni e mezzo in carcere dopo la condanna per “sovversione” del 6 novembre, scrive Hong Kong Free Press. La sentenza, la prima basata sulla legge sulla sicurezza nazionale, introdotta nel 2009 e irrigidita nel 2023, è arrivata il giorno dopo la condanna a Hong Kong dell’attivista Joshua Wong a dieci anni. Ex insegnante, dopo la repressione delle proteste di piazza Tiananmen nel 1989 Au si diede alla politica. Per decenni ha organizzato in città la veglia per la commemorazione di Tiananmen fino alla sua proibizione nel 2021.