Il 9 novembre la Exxon Mobil, la più grande azienda petrolifera statunitense, ha reso noto di aver raggiunto un accordo preliminare con il Venezuela per tornare a operare nel paese sudamericano, scrive il New York Times. “L’accordo non è vincolante e consente alla compagnia di valutare le opportunità di investire ed estrarre greggio in Venezuela. Tuttavia rappresenta una vittoria simbolica per Donald Trump, che ha esercitato pressioni sulle aziende petrolifere affinché riprendessero le loro attività nel paese”.