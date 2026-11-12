L’11 novembre in Spagna quattro milioni di lavoratori hanno aderito allo sciopero generale indetto dal sindacato degli inquilini e appoggiato dalle altre sigle sindacali per il diritto alla casa e contro il caro vita. Anche altre città europee hanno aderito alla protesta. “Molti paesi affrontano una crisi abitativa, con carenza di alloggi e prezzi in aumento”, scrive Euronews Business analizzando i dati del rapporto Mapping the world’s prices 2026 , pubblicato dal Deutsche Bank research institute. “Per molte famiglie un solo stipendio non basta a coprire il costo dell’affitto di un appartamento di dimensioni adatte a un nucleo familiare nel centro di una grande città”.