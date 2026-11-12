Le dieci città con minor reddito disponibile dopo aver pagato l’affitto (per una casa di tre stanze, con due stipendi) (Deutsche Bank Research Institute)

L’11 novembre in Spagna quattro milioni di lavoratori hanno aderito allo sciopero generale indetto dal sindacato degli inquilini e appoggiato dalle altre sigle sindacali per il diritto alla casa e contro il caro vita. Anche altre città europee hanno aderito alla protesta. “Molti paesi affrontano una crisi abitativa, con carenza di alloggi e prezzi in aumento”, scrive Euronews Business analizzando i dati del rapporto Mapping the world’s prices 2026 , pubblicato dal Deutsche Bank research institute. “Per molte famiglie un solo stipendio non basta a coprire il costo dell’affitto di un appartamento di dimensioni adatte a un nucleo familiare nel centro di una grande città”.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero | Abbonati