“Il 9 novembre il dittatore Daniel Ortega ( nella foto ), 81 anni, è apparso in una cerimonia a Managua dopo 68 giorni di forti speculazioni sul suo stato di salute”, scrive il sito indipendente Divergentes. Ortega, dall’aspetto molto debilitato, ha partecipato a una commemorazione per i cinquant’anni della morte di Carlos Fonseca Amador, il fondatore del Frente sandinista de liberación nacional, il partito che lui controlla. Da quando è tornato al potere nel 2007, non aveva mai trascorso un periodo così lungo senza farsi vedere in pubblico. Ma al di là dell’assenza dai riflettori, a molti è sembrato inusuale il silenzio del leader nicaraguense in un momento di grandi cambiamenti negli Stati Uniti e nei vicini paesi latinoamericani.