“L’8 novembre una task force della polizia haitiana, sostenuta dai soldati salvadoregni inviati nel paese dal presidente populista Nayib Bukele, ha condotto a Port-au-Prince un attacco con droni contro il quartier generale di Wilson Joseph, il leader di una delle bande armate più potenti di Haiti, la 400 Mawozo”, scrive il Miami Herald. Nell’attacco sono morti almeno venti uomini armati, ma non il capo della banda criminale, che non si trovava in casa. In un post su X Bukele, che a metà ottobre ha mandato sull’isola più di duemila soldati, ha scritto che molti criminali sono scappati senza combattere. ◆