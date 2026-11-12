Il 13 ottobre il giornalista giapponese Yuki Imai, dello Hokkaido Shimbun, è stato arrestato nella regione di Shakalin, nell’estremo oriente russo, con l’accusa di spionaggio per conto del governo di Tokyo. Secondo l’agenzia Interfax il processo a Imai, che si trova nel carcere di Lefortovo a Mosca e rischia fino a vent’anni di prigione, comincerà il 12 dicembre. Come nel caso del giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nel 2023 con la stessa accusa, la Russia vuole usare Imai come leva diplomatica, scrive il Nikkei Asia. Ma se per Gershkovich si era mosso il presidente Joe Biden, il governo di Tokyo non ha neanche confermato pubblicamente l’identità di Imai; ha convocato l’ambasciatore russo, ma la protesta è stata presentata da un funzionario e non dal ministro degli esteri. Forse Tokyo mantiene un basso profilo puntando su una diplomazia discreta e dietro le quinte, ma così aiuta Mosca a “ripulire” la sua immagine a livello internazionale. ◆