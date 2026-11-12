Gli alimenti arricchiti di proteine sono sempre più diffusi nei supermercati. Secondo l’associazione per la tutela dei consumatori Foodwatch “la commercializzazione di prodotti ‘ad alto contenuto proteico’ spesso è una copertura”: la buona reputazione delle proteine può mascherare ricette ricche di additivi, sale o zucchero, scrive Le Figaro. Secondo Stéphane Walrand, docente di nutrizione all’università francese Clermont Auvergne, “per chi è in buona salute è sufficiente una dieta equilibrata”.