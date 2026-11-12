Alle prese con una crisi politica e istituzionale molto complessa, il 7 novembre la Polonia ha vissuto il più grave attentato terroristico della sua storia recente. Nel centro storico di Cracovia un ragazzo di 24 anni, affascinato dalle ideologie di estrema destra, ha aperto il fuoco contro i passanti, uccidendo sei persone e ferendone quindici; poco prima aveva ucciso i genitori e la sorella. “L’epoca in cui la Polonia poteva considerarsi uno dei paesi più sicuri al mondo è finita”, scrive il quotidiano ceco Hospodářské noviny. “Ora i polacchi dovranno discutere di come addestrare la polizia, proteggere le aree pubbliche e affrontare il problema della radicalizzazione dei giovani”.◆