I fuochi d’artificio sono un problema di sanità pubblica sottovalutato. Provocano ustioni, lesioni agli occhi, amputazioni e in alcuni casi cecità: nel 2025 si stima che nel mondo siano rimaste ferite 13mila persone. Ai rischi per chi li usa si aggiungono quelli legati alla produzione, che nei paesi poveri avviene spesso in condizioni pericolose. Inoltre provocano incendi e inquinamento atmosferico e acustico. **The Bmj **chiede norme più severe, campagne di prevenzione rivolte soprattutto ai giovani e una strategia per migliorare la raccolta dei dati e la sicurezza .