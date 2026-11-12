◆ Prima dell’alba del 18 ottobre il cielo sopra gli Stati Uniti orientali era in gran parte sgombro da nuvole. Un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale ne ha approfittato per scattare questa foto grandangolare alle 4.54 del fuso orario centrale, in cui i centri abitati spiccano sul paesaggio buio.

Le aree metropolitane più grandi del midwest, come Chicago e Detroit sono le zone più luminose. Anche le città di medie dimensioni, tra cui Indianapolis, Cincinnati e Louisville e le loro interconnessioni lungo le strade e le autostrade, sono facilmente distinguibili.

Sopra questa rete di luci e gli strati più bassi dell’atmosfera si vede un chiarore verde e arancione diffuso lungo l’orizzonte sulla sinistra dell’immagine. È la luminescenza notturna (airglow), prodotta quando i raggi solari colpiscono le molecole dell’atmosfera superiore e li spingono a espellere elettroni. Sulla destra la luce solare si stende sull’orizzonte. Al sorgere del Sole mancava circa un’ora sulla costa orientale e due a Chicago.

Le foto degli astronauti e altre osservazioni a distanza dell’illuminazione notturna sono strumenti scientificamente validi per monitorare i cambiamenti nelle aree abitate. Misurare sistematicamente l’intensità, il colore e la diffusione delle luci urbane può permettere di studiare la crescita e l’evoluzione delle città.–Nasa

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