Per contenere il consumo di acqua ed elettricità il 10 novembre il governo tailandese ha approvato una nuova legge per i data center che introduce sette categorie in base al consumo di energia. Le nuove regole, scrive il quotidiano tailandese The Nation, prevedono che le strutture siano valutate da un apposito comitato in base al loro contributo all’occupazione, allo sviluppo della forza lavoro, alle catene di approvvigionamento nazionali e all’uso di energia pulita, piuttosto che al solo valore dell’investimento. Dei quaranta progetti di data center in fase di sviluppo, venti avevano già ottenuto il permesso di costruzione mentre altri venti erano in attesa: ora tutti dovranno rispettare le nuove regole.