L’11 novembre un tribunale del Cairo ha rinviato di una settimana l’udienza del processo a carico della giornalista Lina Attalah, direttrice del sito indipendente Mada Masr, per esaminare la richiesta di un nuovo giudice presentata dalla difesa. Il 27 ottobre il giudice Mohamed Moubarak aveva ritenuto Attalah colpevole di dirigere un sito senza licenza e aveva ordinato la chiusura di Mada Masr. Il caso ha sollevato le critiche della comunità internazionale e ha spinto i mezzi d’informazione di tutto il mondo a denunciare la repressione del regime egiziano. Le conseguenze, scrive The New Arab, si sentiranno oltre i confini dell’Egitto.