Sette settimane dopo le elezioni statali nel land Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il Partito socialdemocratico (Spd), il Partito della sinistra (Linke) e i Verdi hanno concluso i negoziati per la formazione di un nuovo governo locale. Il 10 novembre i tre partner hanno presentato nella capitale del land, Schwerin, l’accordo di coalizione. Secondo il quotidiano tedesco Tageszeitung “il testo, un documento di 130 pagine dal titolo ‘Unità, fiducia, futuro’, porta l’inconfondibile impronta di un solo partito: l’Spd. L’attuale, e probabilmente futura, capa del governo, Manuela Schwesig, e il suo partito dettano legge e questo non sorprende, visto l’equilibrio di potere nel parlamento regionale: l’Spd, con 29 seggi su 71, è quasi tre volte più forte della Linke e dei Verdi messi insieme”. Sono quindi saltate due proposte che erano nel programma della Linke: un tetto massimo agli affitti e l’impegno contro il riarmo e la militarizzazione. Anche i Verdi hanno dovuto fare dei compromessi sui loro obiettivi iniziali. Per esempio sul trasporto pubblico: anche se dal 2028 sarà introdotto un abbonamento dedicato ai giovani, non sarà gratuito come richiesto dai Verdi. Sarà però introdotto un biglietto scontato per gli studenti e valido in tutto il paese.