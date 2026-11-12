- Non basta dire che vai al ristorante cinese, devi sapere di quale regione.
- Non ti azzardare a indicare figure o numeri: si ordina dicendo il nome del piatto.
- Gli involtini primavera anche basta, dai.
- Negli ordini condivisi, il piatto che hai scelto te lo mangiano tutto gli altri.
- Riesci a leggere il messaggio nel biscotto della fortuna senza occhiali? Hai meno di cinquant’anni.
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati