Il vicepresidente indonesiano Gibran Rakabuming Raka si è dimesso l’11 novembre dopo che è emerso che, dati i suoi titoli di studio, non avrebbe potuto candidarsi nel 2024, quando è stato eletto. Gibran è figlio dell’ex presidente Joko Widodo, con cui l’attuale capo dello stato Prabowo Subianto è ai ferri corti, scrive il Jakarta Post.