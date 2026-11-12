Una delle aziende più ricche del mondo è sull’orlo di una profonda crisi e rischia di danneggiare il primato degli Stati Uniti in un settore ormai strategico come quello dell’intelligenza artificiale (ia), a causa di una relazione del suo fondatore e amministratore delegato. Come scrive Bloomberg, l’8 novembre Jensen Huang, il capo della Nvidia, il colosso statunitense al centro del boom dell’ia, ha ammesso di avere una relazione con una donna cinese, Alice Huang, che secondo la Cia è una spia al servizio di Pechino. La Cina l’avrebbe usata per procurarsi i processori più avanzati della Nvidia, di cui gli Stati Uniti vietano la vendita al paese asiatico. ◆