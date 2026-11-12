◆ Nel 2026 le emissioni di anidride carbonica dovute all’uso dei combustibili fossili sembrano destinate a calare per la prima volta da cinque anni. Il motivo principale è il blocco delle esportazioni di petrolio e gas attraverso lo stretto di Hormuz dopo l’attacco lanciato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran a febbraio, che ha fatto impennare i prezzi del petrolio e costretto i paesi di tutto il mondo a ridurre i consumi di energia e ricorrere a fonti alternative. Secondo l’ultima edizione del rapporto Global carbon budget, realizzata da più di 140 ricercatori di tutto il mondo, le emissioni dovrebbero ammontare a 38,2 gigatonnellate, lo 0,4 per cento in meno rispetto al 2025. Il calo è dovuto principalmente alle minori emissioni legate al petrolio (meno 1,9 per cento) e al gas (meno 0,3 per cento), ed è stato solo parzialmente compensato da un aumento dello 0,6 per cento di quelle dovute al carbone. Si tratta comunque di una riduzione molto meno marcata rispetto a quelle causate dalla pandemia di covid-19 nel 2020 (- 6 per cento) e dalla crisi finanziaria del 2009 (- 2 per cento). Anche in questo caso, secondo i ricercatori il calo potrebbe rivelarsi episodico e le emissioni potrebbero aumentare nuovamente se i prezzi del petrolio torneranno a diminuire. L’unico modo per invertire la tendenza a lungo termine è accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che è stato il principale motivo del calo dello 0,9 per cento nelle emissioni della Cina.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 98. Compra questo numero | Abbonati