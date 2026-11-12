◆ Nel 2026 le emissioni di anidride carbonica dovute all’uso dei combustibili fossili sembrano destinate a calare per la prima volta da cinque anni. Il motivo principale è il blocco delle esportazioni di petrolio e gas attraverso lo stretto di Hormuz dopo l’attacco lanciato da Israele e Stati Uniti contro l’Iran a febbraio, che ha fatto impennare i prezzi del petrolio e costretto i paesi di tutto il mondo a ridurre i consumi di energia e ricorrere a fonti alternative. Secondo l’ultima edizione del rapporto Global carbon budget, realizzata da più di 140 ricercatori di tutto il mondo, le emissioni dovrebbero ammontare a 38,2 gigatonnellate, lo 0,4 per cento in meno rispetto al 2025. Il calo è dovuto principalmente alle minori emissioni legate al petrolio (meno 1,9 per cento) e al gas (meno 0,3 per cento), ed è stato solo parzialmente compensato da un aumento dello 0,6 per cento di quelle dovute al carbone. Si tratta comunque di una riduzione molto meno marcata rispetto a quelle causate dalla pandemia di covid-19 nel 2020 (- 6 per cento) e dalla crisi finanziaria del 2009 (- 2 per cento). Anche in questo caso, secondo i ricercatori il calo potrebbe rivelarsi episodico e le emissioni potrebbero aumentare nuovamente se i prezzi del petrolio torneranno a diminuire. L’unico modo per invertire la tendenza a lungo termine è accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, che è stato il principale motivo del calo dello 0,9 per cento nelle emissioni della Cina.