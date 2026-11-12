Il 7 novembre il gruppo guerrigliero colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha attaccato con i droni una base militare a Santa Rosa del Sur, nel nord vicino al confine con il Venezuela. Nell’attacco sono morti almeno tre soldati e più di dieci sono stati feriti. Il giorno prima le autorità colombiane avevano arrestato nella zona un leader del gruppo noto come Carrito. “Il presidente di estrema destra Abelardo de la Espriella ha accusato l’Eln di essere responsabile anche degli allarmi bomba nella sede di Caracol televisión a Bogotá, evacuata il 7 novembre”, scrive El Tiempo.