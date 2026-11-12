Nei primi dieci mesi del 2026 il surplus commerciale della Cina (l’eccedenza delle esportazioni sulle importazioni) ha superato i mille miliardi di dollari, scrive il Financial Times. È un nuovo record che minaccia di “aggravare le tensioni con i principali partner commerciali del paese asiatico, tra cui l’Unione europea”, osserva il quotidiano. Nello stesso periodo del 2025 il surplus ammontava a 964,8 miliardi di dollari. L’eccedenza registrata negli scambi con l’Unione europea ha raggiunto il valore di 310 miliardi di dollari, contro i 292 miliardi dei primi dieci mesi del 2025. Nei confronti degli Stati Uniti il surplus è invece di 266,5 miliardi, in crescita del 14 per cento nonostante i dazi della Casa Bianca.