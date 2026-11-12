In un ospedale universitario di Pechino è stato sperimentato su tre pazienti con epilessia resistente ai farmaci un trattamento che combina terapia genica e clozapina, un antipsicotico che regola l’attività dei neuroni. Un gene introdotto tramite un virus modificato nelle aree cerebrali coinvolte nelle crisi induce le cellule a produrre un recettore sensibile al farmaco. Dopo due mesi le crisi erano diminuite di oltre il 90 per cento, senza effetti collaterali gravi. Sul **New England Journal of Medicine ** i ricercatori invitano però alla cautela: lo studio è molto piccolo e gli effetti a lungo termine non sono noti.