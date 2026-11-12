Dalle elezioni amministrative sudafricane del 4 novembre è emerso un panorama frammentato, che richiederà intense trattative per formare i consigli municipali, scrive il Mail & Guardian. L’African national congress, al potere dal 1994, è stato il partito più votato (30,76 per cento), ma gli avversari della Democratic alliance sono in testa in cinque delle otto città metropolitane.