Dalle elezioni amministrative sudafricane del 4 novembre è emerso un panorama frammentato, che richiederà intense trattative per formare i consigli municipali, scrive il Mail & Guardian. L’African national congress, al potere dal 1994, è stato il partito più votato (30,76 per cento), ma gli avversari della Democratic alliance sono in testa in cinque delle otto città metropolitane.
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Questo articolo è uscito sul numero 1691 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati