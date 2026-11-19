Il colosso minerario angloaustraliano Rio Tinto pagherà 250 milioni di dollari per cominciare a bonificare la miniera di Panguna, sull’isola di Bougainville, una delle più redditizie miniere di oro e rame al mondo dismessa nel 1989. In quell’anno la compagnia fu costretta a lasciare l’isola a causa delle violente proteste scoppiate per i danni ambientali che aveva causato e per la distribuzione iniqua dei proventi della miniera. Dei due miliardi ricavati dalla Rio Tinto in 17 anni di attività, solo l’un per cento era andato alla popolazione locale. Le proteste portarono a una guerra civile durata dieci anni, scrive il Guardian, con un movimento che sosteneva la secessione dalla Papua Nuova Guinea. In dieci anni furono uccise circa 15mila persone. Bougainville dovrebbe diventare indipendente nel 2030.