Non si fermano le proteste dei lavoratori del tessile in Bangladesh, che chiedono stipendi minimi più alti. Il 18 novembre la polizia è intervenuta con gas lacrimogeni e granate stordenti per disperdere i manifestanti in vari distretti, scrive The Daily Star.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 33. Compra questo numero | Abbonati