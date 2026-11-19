◆ Alla 31esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, in corso fino al 20 novembre ad Antalya, la Turchia ha presentato un’iniziativa che punta a rendere più sostenibile lo sviluppo delle intelligenze artificiali (ia) e ad aumentare il loro contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Secondo uno studio pubblicato su Nature Sustainability, tra il maggio 2024 e l’aprile 2025 i maggiori centri dati statunitensi hanno emesso 25,7 milioni di tonnellate di anidride carbonica, una quantità tripla rispetto al 2018 e pari a quella prodotta dalla Danimarca nello stesso periodo. BloombergNef stima che il consumo di elettricità dei centri dati è destinato a quadruplicare entro il 2035, arrivando al 7 per cento della domanda globale e al 2 per cento delle emissioni complessive. L’iniziativa promossa dalla Turchia prevede che le infrastrutture legate all’ia siano alimentate con fonti a basse emissioni e che l’elettricità e l’acqua per il raffreddamento siano usate in modo più efficiente. Inoltre invita a usare l’ia per prevedere gli eventi estremi, favorire l’adattamento al cambiamento climatico e accelerare lo sviluppo di tecnologie sostenibili. Alcune organizzazioni ambientaliste però considerano questi impegni troppo vaghi e sottolineano che finora sono stati sottoscritti da appena nove paesi, di cui solo due, la Germania e il Brasile, hanno un peso rilevante. Inoltre tra le 80 aziende che sostengono l’iniziativa non c’è nessuno dei principali laboratori coinvolti nello sviluppo dell’ia.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati