L’epidemia causata dal virus ebola che si è diffusa nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), ma anche in altri paesi, “non è ancora sotto controllo e rischia di diventare la peggiore di sempre”, avvertono i Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Africa Cdc). A sei mesi dall’inizio, lo scorso 15 maggio, sono stati registrati più di 11.400 casi e quasi 5.600 morti. “A novembre l’Organizzazione mondiale della sanità ha approvato la sperimentazione clinica di due nuovi vaccini e prevede di avere risultati all’inizio del 2027”, scrive Al Jazeera.