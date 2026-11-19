In Spagna e in Portogallo le serate riservate alle persone alte stanno riscuotendo un grande successo, scrive Le Monde. Organizzate da Eloi Rodríguez, un ventiquattrenne di Barcellona di 1,93 metri, queste feste sono diventate popolari grazie ai social media e hanno requisiti precisi: una statura di almeno 1,85 metri per gli uomini e 1,72 per le donne. “Le persone alte si sentono diverse e sono felici di avere uno spazio per condividere le loro esperienze”, dice Rodríguez, che ha scelto una giraffa come simbolo delle serate. “Per una volta quando arrivo non si girano tutti a guardarmi”, racconta una partecipante. L’ideatore lancerà un’app di incontri dedicata a questa comunità. ◆