Dagli oligarchi russi sanzionati a Jeffrey Epstein, passando per la vendita di armi e il riciclaggio di denaro. Un’inchiesta giornalistica internazionale, Inside Deutsche Bank, pubblicata il 17 novembre, ha rivelato gli affari sporchi della Deutsche Bank che, come scrive Le Monde, ha evitato ogni controllo per preservare i suoi ricchi affari. I quindici milioni di documenti interni analizzati da più di duecento giornalisti di numerose testate internazionali, coordinati dall’ong sudafricana Barracuda Media, coinvolgono anche l’attuale amministratore delegato della banca tedesca, Christian Sewing, protagonista dell’espansione dell’azienda nella Russia di Vladimir Putin. ◆