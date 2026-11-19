◆ Decine di milioni di anni fa il fiume San Juan, nel sud dello Utah, scorreva attraverso una pianura relativamente piatta che in precedenza era stata un fondale marino. In quel paesaggio privo di ostacoli, il fiume era libero di seguire un corso lungo e tortuoso nella sua discesa graduale.
Ma le cose sono cambiate quando le forze geologiche hanno cominciato a sollevare l’altopiano del Colorado. Intorno a venti milioni di anni fa questo fenomeno ha spinto verso l’alto le sorgenti del San Juan, aumentando la pendenza del suo corso e la sua velocità. In questo modo il potere erosivo delle sua acque si è intensificato, e il fiume ha cominciato a scavare sempre più in profondità attraverso rocce risalenti a 300 milioni di anni fa.
Oggi, nel suo percorso verso il lago Powell a ovest, il San Juan scorre lungo un’impressionante serie di meandri infossati, chiamati goosenecks (colli d’oca). Un astronauta a bordo della stazione spaziale internazionale ha fotografato questa zona il 6 ottobre 2026.
Nel parco statale dei goosenecks, nel sudest dello Utah, il fiume scorre in una gola profonda trecento metri. In alcuni punti si piega quasi completamente su se stesso, formando anse a forma di ferro di cavallo. In un tratto particolarmente tortuoso il fiume viaggia per quasi nove chilometri tra due punti che ne distano poco più di due in linea d’aria.–Nasa
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 99. Compra questo numero | Abbonati