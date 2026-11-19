◆ Decine di milioni di anni fa il fiume San Juan, nel sud dello Utah, scorreva attraverso una pianura relativamente piatta che in precedenza era stata un fondale marino. In quel paesaggio privo di ostacoli, il fiume era libero di seguire un corso lungo e tortuoso nella sua discesa graduale.

Ma le cose sono cambiate quando le forze geologiche hanno cominciato a sollevare l’altopiano del Colorado. Intorno a venti milioni di anni fa questo fenomeno ha spinto verso l’alto le sorgenti del San Juan, aumentando la pendenza del suo corso e la sua velocità. In questo modo il potere erosivo delle sua acque si è intensificato, e il fiume ha cominciato a scavare sempre più in profondità attraverso rocce risalenti a 300 milioni di anni fa.