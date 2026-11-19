Il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è una delle principali cause di ricovero nei neonati. In Danimarca tra l’ottobre 2025 e l’aprile 2026 le ospedalizzazioni sotto i sei mesi sono diminuite del 75 per cento rispetto al triennio precedente. Il calo è associato all’introduzione di un programma nazionale di prevenzione che combina la vaccinazione in gravidanza, intorno alla 32ª settimana, e la profilassi con anticorpi monoclonali per i neonati prematuri e ad alto rischio. I dati, riportati su The Lancet Regional Health – Europe, sono preliminari e richiedono ulteriori conferme .