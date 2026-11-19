A margine del forum sulla cooperazione economica nell’Asia e Pacifico (Apec), che si è tenuto a Shenzhen, in Cina, il 18 e 19 novembre, il presidente cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin si sono incontrati il giorno prima del vertice trilaterale con lo statunitense Donald Trump e hanno promesso di collaborare per costruire e guidare un ordine mondiale multipolare in un “clima geopolitico difficile”, scrive Nikkei Asia. La Cina è il principale partner commerciale della Russia, che esporta nel paese asiatico soprattutto petrolio, gas e carbone. In apertura del vertice Xi Jinping ha criticato il protezionismo occidentale ed esortato a sostenere il libero commercio e l’apertura agli investimenti. Solo un giorno prima gli Stati Uniti avevano annunciato restrizioni sull’accesso della Cina ai chip per l’intelligenza artificiale. Putin, invece, ha tuonato contro le sanzioni e definito i paesi occidentali “ex egemoni”. ◆