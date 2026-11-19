Il 15 novembre le forze yemenite hanno annunciato un ridispiegamento dalle zone intorno al mar Rosso e allo stretto di Bab el Mandeb verso Aden, per rafforzare le difese della città meridionale di fronte all’avanzata dei miliziani sciiti huthi, che ormai si trovano ad appena 60 chilometri di distanza. Fonti militari degli huthi hanno confermato di avere preso il controllo delle aree lasciate incustodite dall’esercito, rafforzando la loro presenza intorno allo stretto strategico che collega l’Asia all’Europa attraverso il canale di Suez. Al Monitor commenta che è una “grande battuta d’arresto” per le forze sostenute dalla coalizione guidata dall’Arabia Saudita, che mette fine alla loro controffensiva durata sei settimane per riprendere il controllo della costa yemenita. Inoltre gli huthi hanno conquistato alcuni territori nella provincia sudoccidentale di Lahj e la regione montuosa di Al Maqatirah, percorsa dalla strada principale che collega Aden a Taiz, la città nel sudovest dello Yemen sotto assedio. Sempre il 15 novembre gli huthi hanno rilasciato seicento membri delle forze governative, tenuti prigionieri dalla ripresa delle ostilità a luglio, in quella che hanno definito “un’iniziativa umanitaria” .