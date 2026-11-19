Quando si parla di teina ci si riferisce sempre alla caffeina, scrive Süddeutsche Zeitung Magazin, perché dal punto di vista chimico sono la stessa sostanza. Nella maggior parte dei casi il caffè ne contiene di più rispetto al tè. Questo dipende anche dalla velocità con cui viene rilasciata durante la preparazione: più l’acqua è calda, per esempio, maggiore è il contenuto di caffeina. Il tè, inoltre, contiene la L-teanina che, combinata con la caffeina, può avere un effetto calmante. Ma questo non significa che vada consumato alla leggera.