“Il 16 novembre l’Unione europea ha imposto sanzioni a quattro bande armate haitiane responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui omicidi, mutilazioni, rapimenti e reclutamento di minori, oltre a stupri e attacchi a strutture sanitarie e servizi umanitari”, scrive il Miami Herald. Queste misure arrivano mentre le forze di sicurezza haitiane stanno intensificando le operazioni contro le bande criminali che controllano la capitale e vaste zone del paese, anche con il sostegno dei soldati salvadoregni – mandati sull’isola dal presidente populista Nayib Bukele– e della Gang suppression force (Gsf), una forza internazionale di polizia approvata a giugno dalle Nazioni Unite e sostenuta da Washington.