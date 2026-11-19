- Lo scopo non è comprare, è contrattare.
- Al banchetto dall’antiquariato chiedi se fanno consegne a domicilio e liste di nozze.
- Un Rolex costa più di 20 euro.
- Se ha l’aria di una cosa rubata, probabilmente lo è.
- I vestiti usati provali a casa, dopo averli LAVATI.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati