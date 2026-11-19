Il 14 novembre il governo del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha decretato lo stato d’assedio per trenta giorni in due dipartimenti del paese, Zacapa e Izaba, a est. La misura restringe temporaneamente la libertà di circolazione, di riunione e di manifestazione, ha l’obiettivo di rafforzare la sicurezza, proteggere la popolazione e garantire l’ordine pubblico. Nella zona, scrive La Prensa, il governo ha inviato seicento militari. Il provvedimento è stato adottato dopo un’ondata di attacchi armati registrati dalla fine di settembre. I due più recenti si sono verificati il 13 novembre e hanno causato sette vittime.