Il 14 e 15 novembre si è tenuto ad Ankara il congresso di fondazione del Nuovo partito (Yeni parti in turco), che si propone come principale forza d’opposizione socialdemocratica e che all’unanimità ha nominato alla sua guida Ozgur Özel, ex leader del Partito popolare repubblicano (Chp, fondato da Kemal Atatürk). In caso di vittoria alle prossime elezioni presidenziali, previste per il 2028, Özel si è detto deciso a tornare alla guida del Chp, da cui era stato esautorato nel maggio del 2026 per presunte irregolarità. I sondaggi, scrive il quotidiano turco BirGün, danno in testa alle preferenze il Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) di Recep Tayyip Erdoğan con il 29,7 per cento, ma subito alle sue spalle c’è il Nuovo partito (a cui ha aderito anche il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, attualmente in carcere) con il 25,4. Il Chp è crollato dal 30,9 di giugno al 5,5 per cento. ◆