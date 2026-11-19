Il 17 novembre un attacco ucraino con missili e droni ha fatto crollare una sezione del ponte di Kerč (nella foto), che collega la Russia alla Crimea occupata, interrompendo il traffico stradale e ferroviario. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha rivendicato l’operazione, spiegando che è stata preparata e realizzata in varie fasi nell’arco di diverse settimane, spiega il Kyiv Independent. Poche ore prima Mosca aveva colpito due ponti sul Dnipro a Kiev. Secondo le autorità locali, nelle 24 ore precedenti gli attacchi russi hanno ucciso 14 persone e ne hanno ferite 78. Tra il 15 e il 16 novembre le vittime erano state invece almeno dieci e i feriti più di cento. I raid hanno preso di mira anche la rete energetica: nella regione di Dnipropetrovsk 700mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. La Bbc rende noto inoltre che l’Ucraina ha accusato Mosca di aver volontariamente preso di mira, con un doppio attacco a distanza ravvicinata, i soccorritori intervenuti il 2 novembre dopo un primo bombardamento nel villaggio di Komyšuvacha. In quell’occasione i morti sono stati 72. Intanto la Commissione europea ha proposto per il 2027 un nuovo prestito di 45 miliardi di euro per Kiev.
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Questo articolo è uscito sul numero 1692 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati